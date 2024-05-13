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На Харківщини директора підприємства підозрюють в привласненні бюджетних коштів

На Харківщини директора підприємства підозрюють в привласненні бюджетних коштів

Поліцейські Харківщини викрили директора одного з підприємств Харківщини у привласненні державних коштів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, підозрюваний уклав договір щодо проведення ремонтних робіт електричних мереж одного з багатоквартирних будинків у місті Вовчанськ.

Проте, підрядник істотно завищив вартість робіт та закуплених матеріалів. Таким чином ремонтні роботи фактично не були виконані, а держава зазнала збитків на суму майже 120 тисяч гривень.

Слідчі Чугуївського РУП за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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