На Харківщини встановили військових рф, які до смерті закатували жителя Ізюмського району

Окупанти замордували та вбили патріота України Юрія Кривича. Цивільні, які вижили після тортур, дали свідчення щодо звірств росіян під слідчих дій.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Слідчі встановили, що у квітні 2022 року, під час окупації села Савинці, російські військові викрали з власного будинку бізнесмена та патріота України Юрія Кривича.

За словами слідчої слідчого управління ГУНП в Харківській області Ганни Пономаренко, військовослужбовці так званої «лнр» забили чоловіка до смерті.

Поліцією встановлено, що ініціатором всіх жорстоких побиттів цивільних був рядовий з Луганщини. Його жертвою, окрім вбитого Юрія Кривича, стали ще четверо місцевих мешканців. Вони змогли врятуватися та надали свідчення.Один зі свідків розповів, що його тримали на геологічній станції кілька тижнів.

Протягом цього часу у чоловіка випитували інформацію, яка могла б їх зацікавити. Його тримали в холодному підвалі та не давали їжі, били, застосовували струм, душили до втрати свідомості. Потім приводили до тями та починали знову. Для залякування окупанти імітували розстріл.

«Воєнний «Ісак» був «хорошим», а «Піонер» «поганим» та застосовував фізичний вплив, – згадує ті страшні події Володимир. – Вони просто підходили та починали бити. Дивитися в очі їм не можна було. Окупанти розцінювали це як виклик. Коли мене душили, я разів сім втрачав свідомість. Мене відкачували та починали знову. Я тоді думав, що краще б мене розстріляли. Після катувань мене покинули вдома без свідомості».

Ще одному мешканцю селища, Руслану, пропонували співпрацювати, але, почувши відмову, також відвезли на геологічну станцію, де під час допиту застосовували фізичне насильство та стріляли під ноги.

За його словами, росіяни прийшли до нього додому та почали допитуватися адреси АТОвців та іншу інформацію про місцевих мешканців. Не отримавши потрібних даних, чоловіка кинули в холодний підвал. Потім кілька разів витягували, били, зав’язували руки та душили. Тримали десь ніч. Після останнього допиту чоловік потрапив до реанімації.

Поліцейська зазначила, що у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, встановлені особи шістьох військових рф, які катували цивільних під час окупації селища.

Наразі слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомилено про підозру:

раніше судимому Ісаку Сергію, 1976 року народження, позивний Ісак; Грязнову Миколі, 1990 р.н., позивні Хохол, Халк;Денисову Олександру, 1984 р.н., артилеристу, перебував в угрупованні «Сомалі», позивний Піонер;Головеньку Владиславу з позивним Владислав, 1997 р.н.;Склярову Дмитру, 1967 р.н., позивний Дикий;Тирнову Олексію, 1991 р.н., начальнику штабу батальйону 126 полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії російської федерації.Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости