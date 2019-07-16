На Киевщине парень в костюме "Человека-паука" забил табуретом знакомого

По данным пресс-службы прокуратуры Киевской области, 23-летний рецидивист забил насмерть табуретом знакомого, будучи одетым в костюм "Человека-паука".

Установлено, что 14 июля текущего года в с. Горенка Киево-Святошинского района области, ранее судимый 23-летний парень, на почве длительных неприязненных отношений, находясь на территории дома потерпевшего нанес ему многочисленные удары табуреткой и деревянной палкой по голове.

От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, не дождавшись скорой помощи. На момент совершения преступления подозреваемый замаскировался, надев костюм «Спайдермена».

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Кроме того, местной прокуратурой в суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Агентство Телевидения Новости