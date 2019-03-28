На Салтовке вор пытался вынести из квартиры деньги и технику

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, ночью 28 марта полицейские получили сообщение о том, что неизвестный на улице Дружбы Народов проник в помещение, разбив окно.

Полицейские огородили место происшествия и через несколько минут задержали мужчину, который выносил с чужого дома нетбук, а во время обыска правоохранители нашли у него деньги в размере около 12 600 гривен.

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Агентство Телевидения Новости