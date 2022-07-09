На Салтівці чоловік в стані наркотичного сп’яніння вбив сусідку та власну матір

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до Октябрського районного суду Полтави обвинувальний акт за фактом вчинення умисного вбивства (ст. 115 КК України).

За даними слідства, 16 квітня 2022 року у коридорі квартири в Салтівському районі Харкова знаходились 43-річний чоловік та 66-річна сусідка. Сусідка образливо висловилась стосовно співмешканки чоловіка. Обурений зловмисник, який перебував у стані наркотичного сп’яніння, схопив ніж та наніс ним сусідці близько 30 ударів. Жінка померла на місці.

На галас із кімнати вийшла 69-річна матір чоловіка і побачила мертву сусідку. Чоловік схопив дерев’яну биту і вдарив нею матір по голові, від чого вона також померла на місці.

Щоб приховати сліди злочину, зловмисник поклав тіла на диван у кімнати і став загортати їх у ковдру, аби позбавитись них. Проте довести свій намір до кінця не встиг, оскільки до квартири повернулась його падчерка, яка і викликала правоохоронців.

Чоловіка судитимуть за ч. 1 ст. 115, п. 9, 13 ч. 2 ст.115 КК України.

Агентство Телевидения Новости