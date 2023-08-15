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Нажився на ремонті ліцею — судитимуть недобросовісного підрядника

Нажився на ремонті ліцею — судитимуть недобросовісного підрядника

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю.

За даними слідства, у вересні 2020 року будівельна компанія, запропонувавши найменшу ціну, виграла тендер на проведення робіт з капітального ремонту одного з ліцеїв, розташованих на території колишнього Кегичівського району (наразі це Красноградський район), повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У подальшому між Кегичівською районною адміністрацією та підприємством-підрядником було укладено відповідний договір.

Однак директор ТОВ-підрядника, певно знаючи, що роботи виконано не у повному обсязі, вніс неправдиві відомості до акта виконаних робіт, включивши в офіційний документ роботи, які фактично не виконувались. 

На підставі цього акта на рахунок підрядника було перераховано майже 150 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків місцевому бюджету.

Справу розглядатимуть у Кегичівському районному суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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