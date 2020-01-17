Нападение на съемочную группу под Харьковом: родственнице директора Гутянского лесхоза сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении женщине, родственнице директора ГП «Гутянское лесное хозяйство» Виктора Сысы, которая препятствовала профессиональной деятельности журналистов во время съемки сюжета о фактах незаконной вырубки леса.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, ранее, 28 августа 2019, на работников одного из каналов, которые снимали видеосюжет о фактах незаконной вырубки леса на Харьковщине, совершили нападение.

Женщина с группой других лиц подбежала к журналистам, начала закрывать объективы их видеокамер и толкать работников СМИ.

Кроме того, она своим телом заблокировала выезд машине, принадлежащей журналистам, пока ее подельники прокалывали колеса машины, требуя от съемочной группы удалить отснятый материал.

Сегодня, 17 января 2020, женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 171 УК - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Женщине грозит наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Еще четырем мужчинам также объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 171 УК, троим из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Агентство Телевидения Новости