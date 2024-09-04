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Направлено до суду справу щодо заволодіння сільськогосподарською продукцією на 4,4 млн грн

Направлено до суду справу щодо заволодіння сільськогосподарською продукцією на 4,4 млн грн

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора ДП «ДГ «Нектар» Національного наукового центру «Інститут бджільництва імені Прокоповича» та кінцевого бенефіціарного власника приватного підприємства за обвинуваченням у заволодінні сільськогосподарською продукцією державного підприємства на суму 4,4 млн грн.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2019 році у вказаних осіб виник злочинний умисел на заволодіння майном держпідприємства. Для реалізації злочинної схеми директор держпідприємства приховав реальний об’єм зібраного збіжжя та підписав товарно-транспортні накладні на занижену кількість вражаю.

Як наслідок, приватне підприємство незаконно отримало 850 тонн кукурудзи та соняшнику загальною вартістю 4,4 млн грн, які були не враховані до об’єму реально зібраного врожаю.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

▶ ️Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2435

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