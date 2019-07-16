Насильника девушки-провизора посадили на 9 лет

Пресс-служба Прокуратуры в Харьковской области сообщила, что рецидивиста, изнасиловавшего девушку-провизора, приговорили к 9 годам лишения воли.

Приговором Фрунзенского районного суда города Харькова 45-летнего харьковчанина признали виновным в изнасиловании, ограблении и нанесении телесных повреждений фармацевту (ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 125), а также опоре правоохранителям и нанесении телесных повреждений работнику полиции (ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, злоумышленник приговорили к 9 годам лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось в конце января этого года. Нетрезвый мужчина вступил в конфликт с провизором в аптеке. Под предлогом оказания книги жалоб он заставил выйти девушку в торговый зал. А потом, воспользовавшись тем, что в помещении никого не было, затянул жертву в подсобное помещение, избил и изнасиловал. Кроме того, насильник забрал у потерпевшей мобильный телефон.

Подозреваемого в жестоком преступлении уличили в тот же вечер. Им оказался местный житель, имевший 7 судимостей, 3 из которых - за изнасилование.

При задержании мужчина оказал сопротивление работнику милиции. Пытаясь убежать, вор нанес полицейскому телесные повреждения и оторвал рукав куртки.

Агентство Телевидения Новости