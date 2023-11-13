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Навідника ракетних ударів по Харківській обладміністрації засудили до довічного ув’язнення

Навідника ракетних ударів по Харківській обладміністрації засудили до довічного ув’язнення

Сьогодні Київський районний суд Харкова визнав винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України 37-річного чоловіка, який, 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА. Зрадник отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Наслідком цього удару стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.

Слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини.

Зокрема, 28 лютого 2022 року засуджений передав своїй кураторці у Москві інформацію, що у будівлі ХОВА перебувають українські військові. Також, зрадник передав російським спецслужбам іншу інформацію для ударів по Харкову та області та розповсюджував російські пропагандистські наративи.

Агентство Телевидения Новости

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