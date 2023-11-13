Навідника ракетних ударів по Харківській обладміністрації засудили до довічного ув’язнення

Сьогодні Київський районний суд Харкова визнав винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України 37-річного чоловіка, який, 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА. Зрадник отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Наслідком цього удару стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.

Слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини.

Зокрема, 28 лютого 2022 року засуджений передав своїй кураторці у Москві інформацію, що у будівлі ХОВА перебувають українські військові. Також, зрадник передав російським спецслужбам іншу інформацію для ударів по Харкову та області та розповсюджував російські пропагандистські наративи.

Агентство Телевидения Новости