Незаконно продавали цигарки та алкоголь: в Ізюмському районі поліцейські документують цей факт

16 серпня поліцейські Ізюмського РУП провели перевірку торговельного закладу, розташованого в Барвінківській територіальній громаді.

Правоохоронці вилучили близько 450 пляшок з алкоголем та 2500 пачок цигарок без марок акцизного збору на загальну суму понад 150 тисяч гривень, повідомляє поліція Харківської області.

Продавчиня здійснювала незаконне зберігання та збут тютюнових та алкогольних виробів без марок акцизного збору.Щодо порушниці складені адміністративні протоколи.

Агентство Телевидения Новости