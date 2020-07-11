Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:44
Просмотров: 69

Нові деталі у «справі Шайтанова»: його вербувальник із ФСБ керував терористами на Донбасі (АУДІО)

Нові деталі у «справі Шайтанова»: його вербувальник із ФСБ керував терористами на Донбасі (АУДІО)

Контррозвідка Служби безпеки України зібрала додаткові матеріали, які свідчать, що полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров, який має відношення до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, водночас був одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі.

З літа 2014 Єгоров під позивним «Ельбрус» напряму координував діяльність незаконних збройних формувань на території Луганської області, доводив до бойовиків вказівки російського командування та організовував взаємодію різних угруповань.

Полковник ФСБ називав себе «першим заступником командувача» військ так званої «Новоросії». Важливим аспектом його діяльності було узгодження спільних дій з так званим «міністерством оборони ДНР», забезпечення бойовиків озброєнням та боєприпасами.

Він особисто був присутнім на окупованій території, перенаправляв групи проросійських бойовиків з Криму на Донбас.

Контррозвідка СБУ зафіксувала, що Єгоров безпосередньо причетний до збиття російською стороною українських військових літаків улітку 2014 року та до ракетних обстрілів підрозділів Збройних сил України.

Також полковник ФСБ РФ Єгоров займався збором розвідувальної інформації та координував диверсійні групи для протидії українським військовим.

Нагадаємо, у квітні оперативники СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття Валерія Шайтанова та зібрали вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, він перебував на агентурному зв’язку у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.

Генерал-майора Шайтанова було затримано, його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін його перебування під вартою до 8 серпня.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, сбу

Читайте ещё:

Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    69
РФ активізувала інформаційні спецоперації проти України – заява Служби зовнішньої розвідки
10.07.2020 10:08    131
Агитировали за "Запорожскую народную республику": СБУ задержала группу сепаратистов
10.07.2020 09:12    136
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
10.07.2020 06:00    117
Контррозвідка СБУ попередила диверсію ФСБ РФ на Луганщині (ВІДЕО)
09.07.2020 09:19    132
У Конгресі США пропонують збільшити військову допомогу Україні
09.07.2020 08:21    113
Турецкий беспилотник ликвидировал в Ливии российский ЗРК «Панцирь-С1 вместе с экипажем
09.07.2020 07:35    299
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
09.07.2020 06:00    79
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
08.07.2020 06:00    91
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА. Хаос и дезориентация – инструменты русской пропаганды
07.07.2020 09:15    176
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 