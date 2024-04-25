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Суд визнав наявність російського громадянства у колишньої топпосадовиці Мін’юсту, яку викрила СБУ

Суд визнав наявність російського громадянства у колишньої топпосадовиці Мін’юсту, яку викрила СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції колишньої топпосадовиці цього відомства, яка має громадянство рф.

Відповідне рішення у Шостому апеляційному адмінсуді відстояли діючі представники Міністерства юстиції.

Мова йде про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту, яка за власної ініціативи отримала російське громадянство.

Цей факт задокументували співробітники СБУ та поінформували керівництво профільного міністерства для прийняття відповідного рішення.

На підставі матеріалів, отриманих від української спецслужби, чиновницю було звільнено із займаної посади у 2021 році.

Згодом вона вирішила оскаржити це рішення, посилаючись на довідку «головного управління мвс рф по місту москва». У цьому документі було зазначено, що у неї нібито немає російського паспорта.

Однак, після ознайомлення із доказовою базою СБУ, колегія українського суду залишила скаргу ексчиновниці без задоволення. Представники Служби безпеки довели нікчемність документів, виданих державою-агресором про нібито відсутність у неї громадянства рф. Крім того спецслужба довела, що позивачка не виїжджала в Болгарію, де, з її слів, нібито було отримано відповідні російські документи.

Наразі ексчиновниця може оскаржити це рішення у Верховному Суді.

З повним текстом рішення суду можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118431424

Джерело: https://t.me/SBUkr/11777

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