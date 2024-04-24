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За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ексдепутат-комуніст, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ексдепутат-комуніст, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який наводив російські ракети на Запоріжжя.

Задокументовано, що саме за його координатами рашисти здійснили серію повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року.

Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне із промислових підприємств регіону.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2023 року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

Як встановило слідство, зловмисником є колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, якого у 2001 році засудили до 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб для збору розвідданих про місця розташування ЗСУ та оборонних заводів України.

Щоб виконати ворожу вказівку, зрадник «втемну» випитував потрібну йому інформацію у колишніх однопартійців.

Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів.

Отримані відомості передавав до фсб через популярний месенджер з детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.

На підставі доказів, зібраних співробітниками Служби безпеки, суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11768

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