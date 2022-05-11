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Одіозний депутат Андрій Лесик остаточно загубився, і на сесію не прийшов

Одіозний депутат Андрій Лесик остаточно загубився, і на сесію не прийшов

Сьогодні відбулася позачергова сесія міськради, перша після початку повномасштабної агресії. Незважаючи на те, що вона проходила в режимі відеоконференції, із 84 депутатів до засідання “дійшло” 75 обранців. Депутат від ОПЗЖ Лєсік на засідання не включився і, як повідомили у міськраді, не відповів співробітникам організаційного департаменту. Нагадаємо, він до останнього стверджував, що Росії та України братні народи, і війни між ними немає.А ось представники фракції Шарія на засіданні були, і проти дружби з Росією проголосували. Як і інші представники фракції ОПЗЖ

Агентство Телевидения Новости

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