Охоронця магазину, який наводив на Харків ракети, відправили за ґрати

П’ять років за ґратами проведе охоронець парфумерного магазину, який допомагав ворогу коригувати повітряні атаки на Сили оборони у Харкові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що на початку квітня 2024 року на харківʼянина через месенджер Telegram вийшов представник російської спецслужби, який запропонував йому співпрацю. Завдання представника рф полягало у зборі та передачі інформації про базування українських військових у Харкові.

Обвинувачений, будучи проросійськи налаштованим, погодився на це.

Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони. Після цього він наносив на Google-мапі геолокації українських військових та надсилав ворогу. Ці дані були необхідні рф для завдання прицільних ракетних ударів та атак БпЛА по особовому складу українських оборонців.

Крім того, чоловік працював охоронцем у магазині парфумерії у Харкові. Він «в темну» намагався випитувати потрібну інформацію у клієнтів, щоб знайти інші локації розташування ЗСУ.

10 квітня 2024 року правоохоронці затримали ворожого коригувальника в порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання у Харкові.

До винесення вироку обвинувачений перебував під вартою. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 36-річного чоловіка за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Йому призначено покарання у виді пʼяти років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости