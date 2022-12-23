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Оперативники карного розшуку Харківщини викрили групу розбійників
Троє невідомих у військовій формі зі зброєю увірвалися до будинку, зв’язали власника та заволоділи крупною сумою грошей і золотими прикрасами.
Кропітка робота поліцейських щодо встановлення причетних до тяжкого злочину осіб тривала близько місяця.
Зловмисниками виявилися 55-річний та 43-річний мешканці Чугуївського району та 51-річний житель Харківської області.
Речові докази вилучено.
Двом мешканцям Чугуївщини слідчі повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу.
Щодо третього фігуранта проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності.