Під час окупації Балаклії катував українців струмом: СБУ повідомила про підозру

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення України.

Зловмисником є 34-річний росіянин Султан Паштов – бойовик батальйону «Чібіс» 16-ї окремої бригади головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Навесні 2022 року він у складі угруповання російських військ перебував в окупованій на той час Балаклії.

Там загарбники облаштували на території захопленого райвідділу поліції катівню, до якої звозили десятки викрадених мешканців міста.

За даними слідства, Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих.

У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води.

Також рашисти застосовували до викрадених людей електричний струм.

Під час перебування у камері тортур окупанти проводили «допити», а чоловік бив чоловіків гумовим кийком по всьому тілу, завдавав ударів електрошокером.

Одному з потерпілих підозрюваний погрожував відрізати мізинець на нозі.

Для цього рашист дістав із сейфу кинджал зі слідами крові, щоб залякати чоловіка, повідомляє речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Встановлюються інші окупанти, причетні до звірств на Харківщині. Слідство триває.

Агентство Телевидения Новости