Під час окупації Харківщини забезпечував пальним військову техніку росіян: виявлено пособника рашистів

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали у деокупованому районі Харківщини ще одного ворожого пособника, який співпрацював з російськими загарбниками.

Поплічником ворога виявився 58-річний підприємець з селища Шевченкове Куп’янського району, який займався роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Навесні 2022 року ділок домовився з загарбниками, що буде віддавати їм частину прибутків від своєї торгівлі, якщо вони дозволять йому торгувати паливно-мастильними матеріалами. Він навіть оформив в окупаційній «налоговой» так званий «патент» на торгівлю паливом та взяв на себе зобов’язання зі сплати податків до бюджету держави-агресора.

Для ведення незаконного бізнесу ворожий пособник використовував власну автозаправну станцію, що знаходиться в одному з сіл Шевченківської громади, а також бензовоз, на якому намалював символи російської агресії проти України.

Він регулярно передавав окупантам паливо, а також талони на пальне, які давали змогу російським загарбникам безперешкодно заправляти військову техніку і службовий автотранспорт на його АЗС.

За наявними даними, серед його «споживачів» були представники збройних сил держави-агресора та місцева окупаційна адміністрація ворога.

Щоб наповнювати свої резервуари фігурант отримував паливо із захопленої рашистами нафтобази у Шевченковому, ресурси якої окупанти розграбовували у першу чергу.

Залишки палива ворожий пособник розпродував за готівку, отримуючи оплату в російських рублях, а з отриманих прибутків щомісяця сплачував «ренту» до бюджету рф.

Після звільнення району зловмисник залишився у селищі, сподіваючись уникнути правосуддя. Він удавав з себе добропорядного підприємця, регулярно брав участь у державних закупівлях та постачав паливо місцевим комунальним підприємствам Куп’янського району.

Однак, співробітники СБУ задокументували факти його допомоги російським загарбникам і затримали зловмисника.

Під час обшуку за місцями роботи та мешкання фігуранта правоохоронці виявили вантажну автоцистерну «Урал» з нашвидкуруч зафарбованою на кабіні літерою «Z», а також інші докази його співпраці з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі ворожий пособник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости