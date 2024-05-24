Кримінал
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24.05.2024 19:29
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Підозрюваного в підпалі кафе в центрі Харкова затримано

Підозрюваного в підпалі кафе в центрі Харкова затримано

У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють в підпалі літного майданчика кафе у центрі міста.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що 23 травня близько 5:10 підозрюваний підпалив літній майданчик кафе по вул. Ярослава Мудрого у Харкові. Сталася пожежа.

Літній майданчик повністю знищено, фасад кафе зазнав пошкоджень.

Того ж дня правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 44-річному чоловіку в умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі вирішується питання щодо призначення судово-психіатричної експертизи. Крім того, правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до підпалів в інших районах м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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