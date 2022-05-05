Підозрюваного у держзраді Шарія відпустили із зали суду

Проросійського блогера Анатолія Шарія, якого раніше затримали в Іспанії, було випущено під підписку про невиїзд.

Про це повідомляє видання elDiario.es із посиланням на адвокатів.

Зазначається, що тепер Шарій зможе повернутися додому до Каталонії, де чекатиме на закінчення розгляду процесу про екстрадицію.

Нагадаємо, підозрюваного у державній зраді Анатолія Шарія затримали 4 травня в Іспанії.

Раніше член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський в ефірі українського інформаційного телемарафону повідомив, що Україна розпочне процедуру екстрадиції затриманого в Іспанії пропагандиста Анатолія Шарія.

Агентство Телевидения Новости