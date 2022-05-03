Підтримувала дії окупантів: в селищі під Харковом затримано колаборантку

37-річна мешканка селища Безлюдівка через мережу Інтернет підтримувала агресора та негативно висловлювалася в бік Збройних Сил України.

Громадянка України на своїй сторінці в соціальній мережі публічно заперечувала збройну агресію росії проти України, здійснювала публічні заклики на підтримку держави-агресора та висловлювала свою думки щодо складання зброї ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Для з’ясування усіх обставин події жінку передано співробітникам СБУ для притягнення її до кримінальної відповідальності згідно з ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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