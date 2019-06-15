Подозреваемого в поджоге пункта волонтеров на площади Свободы отправили в СИЗО

Харьковский суд избрал меру пресечения для подозреваемого в поджоге волонтерской палатки "Все для победы" на площади Свободы в центре города.

Суд постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщает UA Харьков .

Судебное заседание состоялось сегодня, 15 июня.

Меру пресечения задержанному избирал судья Дзержинского суда Харькова Алексей Шишкин.

Сам подозреваемый в судебном заседании вину свою в совершении преступления не признал, настаивая, что палатку он не поджигал и был дома в то время.

Защитник подозреваемого Иса Гулиев, который просил суд избрать его подзащитному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил, что намерен подавать апелляцию.

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