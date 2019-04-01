Погоня со стрельбой и госпитализированный пассажир. Выходные в городе и области не прошли без ДТП

Перекресток улицы Гвардейцев Широнинцев и Юбилейного проспекта. Дорожно-транспортные происшествия здесь не редкость, говорят местные, чтобы вспомнить последнее много времени людям не понадобилось. На выходных в аварию попала машина медиков и LADA Priora

Карета швидкої їхала вулицею Гвардійців Широнінців з боку 8-го хлібзаводу, а керманич Пріори, в свою чергу, їхав проспектом Ювілейним, з боку ринка Барабашово, у крайній лівій смузі та мав повертати ліворуч

Авария произошла около восьми часов вечера. Светлана, как раз, возвращалась с работы, когда ее внимание привлекли проблесковые маячки.

Светлана, продавец

Ну, полиция стояла, они метраж, видно, мерили. Вот это ограждение было стояли знаки на проезжей части. Неприятно, потому что все время вижу, что на этом перекрестке постоянно какие-то ситуации происходят

По правилам дорожного движения, водитель Лады обязан был пропустить врачей, добавляют свидетели происшествия. В результате аварии пассажира «скорой» госпитализировали. Местные жители отмечают, этот случай лишь подтверждает репутацию опасного перекрестка

Виктория, продавец

Очень опасный, часто и густо тут, то толкают, то кто-то попал под колесо, то толкнули, часто ... опасный перекресток

Подробности этой аварии выясняют правоохранители. Еще одно дорожно-транспортное происшествие, уже с летальным исходом, произошло на выходных, на Харьковщине. В городе Красноград водитель серебристого ВАЗа наехал на 21-летнего прохожего возле одного из местных супермаркетов. От полученных травм мужчина погиб. Водитель пытался скрыться с места происшествия. Правоохранители заметили автомобиль нарушителя за 10 километров от места аварии, возле поселка Высокий. Машина двигалась на большой скорости, чтобы остановить его полицейские применили табельное оружие, для повреждения колес. Оказалось, что 30-летний мужчина неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Следователями открыто уголовное производство в отношении нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Нарушителю грозит до 8 лет лишения свободы

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