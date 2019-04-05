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Полицейская погоня на ХТЗ – задержанный водитель оказался нетрезв

Полицейская погоня на ХТЗ – задержанный водитель оказался нетрезв

Накануне около 23-00 на проспекте Петра Григоренко был задержан нетрезвый водитель ВАЗ, который пытался скрыться от преследовавших его экипажей полиции.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, во время патрулирования полицейские попытались остановить ВАЗ 2115 за нарушение ПДД, однако водитель ВАЗ не отреагировал и продолжил движение, пытаясь уйти от начавшейся погони. На проспекте Петра Григоренко патрульным удалось заблокировать и остановить нарушителя. Результат теста на «драгере» - 1.96 промилле алкоголя в крови.

На водителя ВАЗ составлены протоколы за нарушения правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного опьянения и невыполнение требований полиции.

 

Агентство Телевидения Новости

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