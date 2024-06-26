Повідомлено про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у Дніпрі

За матеріалами ДБР та за сприяння керівництва Нацполіції Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

У депутата проведено обшуки під час яких йому повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4469

Новости портала «Весь Харьков»