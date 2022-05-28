Працював на росіян. У Харківській області заарештували “казачого” полковника

Співробітники Служби безпеки України затримали мешканця Харківської області за підозрою у роботі на російську розвідку.

Чоловік є членом неформальної проросійської козацької організації, яка надала йому звання «полковника». Про його затримання повідомив пресцентр обласного управління СБУ.

Слідство встановило, що псевдополковник за допомогою Telegram повідомляв співробітникам спецслужб РФ про переміщення та дислокацію підрозділів Сил оборони України, а також про вибухи в регіоні.

Підозрюваний активно обговорював цю інформацію із соратниками з «козачої» організації, які займають антиукраїнську позицію та підтримують військову агресію РФ.

“Казаку” оголосили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) та взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Агентство Телевидения Новости