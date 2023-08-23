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Працював «помічником» керівника управління при окупантах — жителя Харківщини судитимуть за колабораціонізм

Працював «помічником» керівника управління при окупантах — жителя Харківщини судитимуть за колабораціонізм

Дізнанням встановлено, що староста одного зі старостинських округів Старосалтівської селищної ради під час захоплення збройними силами рф територій Харківщини став співпрацювати з окупантами. Він обійняв посаду так званого «помощника начальника Волчанского территориального управления военно-гражданской администрации Волчанского района», про що було видано відповідний наказ.

Робоче місце колаборанта розташовувалось у селі Гонтарівка, також за ним «закріплювалась» ще низка населених пунктів, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Коло обов’язків обвинуваченого було досить широким. Він займався збором заяв та документів місцевих мешканців щодо отримання матеріальної грошової допомоги, брав участь у нарадах, вирішував питання благоустрою та виконував різні вказівки свого безпосереднього керівника.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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