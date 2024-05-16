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СБУ затримала на Вінниччині рецидивіста, який працював на «вагнерівців»

СБУ затримала на Вінниччині рецидивіста, який працював на «вагнерівців»

СБУ затримала на Вінниччині рецидивіста, який працював на «вагнерівців»

Служба безпеки запобігла новим спробам рф створити власну агентурну мережу у центральних регіонах України.

У результаті комплексних заходів у Вінниці затримано рецидивіста, який працював на російську приватну військову компанію «Вагнер».

За вказівкою ворожого угруповання він збирав інформацію про місця базування Сил оборони на території Вінницької та Черкаської областей.

Крім того зловмисник «звітував» окупантам про наслідки ракетно-дронових ударів по центральній частині України.

Для збору розвідувальних відомостей він намагався створити власну мережу інформаторів, які мали «розосередитись» по різних районах двох областей.

Щоб знайти однодумців і завербувати їх, фігурант використовував особисті зв’язки у кримінальних колах.

Потенційним «кандидатам» він обіцяв грошову винагороду, яку планував отримувати від російської ПВК.

Служба безпеки завчасно викрила агента «вагнерівців» і поетапно задокументувала його розвідувально-підривну діяльність.

За даними слідства, фігурантом є колишній військовослужбовець, який мав судимість за дезертирство та участь у бойових діях проти сил АТО у 2014 році на сході України.

Після виходу на волю він оселився в Умані, але згодом переїхав до Вінницької області.

Наприкінці 2023 року на чоловіка дистанційно вийшов його знайомий – представник групи «Вагнер» і залучив до співпраці на користь рф.

Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено мобільний телефон, з якого він комунікував з окупантами через месенджер.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: ssu.gov.ua

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