Працював у псевдополіції під час окупації Ізюму: 12 років позбавлення волі

Суд визнав винним 39-річного чоловіка в колабораційній діяльності.

Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років, з конфіскацією всього належного йому майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що в середині червня минулого року під час окупації м. Ізюм місцевий мешканець пішов на співпрацю із загарбниками.

Він обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти.

Переважно колаборант займався охороною адміністративної будівлі псевдоправоохоронного органу, а також вносив у спеціальний журнал дані про відвідувачів.

Крім зарплатні, так званий «поліцейський» отримував від окупантів гуманітарну і матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч російських рублів.

Після деокупації міста колаборанта викрили правоохоронці.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав і стверджував, що обійняв посаду «правоохоронця» під тиском — нібито російські військові погрожували йому насильством і фізичною розправою.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости