Працівника харківського ТЦК, який вимагав хабар у власників ресторану, взяли під варту

Повідомлено про підозру працівнику ЗСУ одного РТЦК та СП у Харкові за фактом вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди. Підозрюваного взяли під варту та усунули від виконання службових обов’язків.

Про це повідомили в Харківському ОТЦК та СП.

Як встановлено слідством, на початку червня цього року підозрюваний вимагав від керівників харківського бару-ресторану 1500 доларів. Також працівник ТЦК хотів персональну картку з постійною знижкою на послуги закладу. За це він обіцяв не перешкоджати роботі бара та не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно його працівників та відвідувачів. Також підозрюваний пообіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б «гарантували» їм відстрочку від мобілізаційних заходів.

Підозрюваного було затримано «на гарячому» під час отримання частини неправомірної вигоди у вигляді знижкової карти в обмін на фіктивні документи.

Як повідомляє спеціалізована прокуратура и у сфері оборони Східного регіону, яка здійснює процесуальне керівництво, підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Підозрюваного працівника ЗСУ усунуто від виконання службових обов’язків. За підсумками досудового розслідування та відповідно до судового рішення будуть вжиті необхідні дисциплінарні і кадрові заходи.

У Харківському ОТЦК та СП закликають негайно повідомляти правоохоронні органи в разі виявлення ознак порушення антикорупційного законодавства.

Про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень можна повідомити через спеціальну телефонну лінію Міністерства оборони України (+38 044 271 39 86), електронну пошту (dzvk_mou@post.mil.gov.ua), офіційний вебсайт Міністерства.

Агентство Телевидения Новости