Правоохоронцю, що співпрацював з ворогом, загрожує довічне позбавлення волі

ДБР завершило розслідування щодо колишнього правоохоронця з Ізюма, який вивчав для окупантів настрої місцевих мешканців

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з міста Ізюм Харківської області. Окупанти використовували його аби оперативно отримувати інформацію про надзвичайні ситуації та настрої місцевого населення.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Співпрацювати із загарбниками колишній правоохоронець почав у березні 2022 року. Спочатку його призначили на посаду помічника чергового, а згодом він став оперативним черговим в так званій «народній міліції».

Крім роботи в черговій частині зрадник постійно моніторив чим живуть і що роблять мешканці Ізюму. Все, що йому вдавалося дізнатися, він одразу доповідав своїм кураторам та військовим рф.Після звільнення міста зрадник втік до росії.

Колишній правоохоронець заочно обвинувачується в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Агентство Телевидения Новости