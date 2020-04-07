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Предоставил в частную собственность заповедные земли «Гомольшанских лесов»: чиновнику Госгеокадастра сообщено о подозрении

Предоставил в частную собственность заповедные земли «Гомольшанских лесов»: чиновнику Госгеокадастра сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из отделов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области по факту незаконного отчуждения земельных участков водного фонда (прибрежной защитной полосы), которые находятся под объектом природно-заповедного фонда НПП «Гомольшанские леса» (служебная халатность ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела Юрия Ковалева, в течение 2015 чиновник незаконно передал в частную собственность три земельных участка общей площадью 0,18 га, находящихся под объектом природно-заповедного фонда Национального природного парка «Гомольшанские леса» и которые фактически является государственной собственностью. 

Он составил и подписал положительные заключения по проектам землеустройства по отводу указанных земельных участков для индивидуального садоводства в частную собственность. 

Таким образом, преступные действия указанного фигуранта привели к выбытию из государственной собственности земельных участков водного фонда (прибрежной защитной полосы), которые находятся под объектом природно-заповедного фонда НПП «Гомольшанские леса». Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 265 тысяч гривен.

Согласно ч.1 ст. 367 УК Украины должностному лицу грозит наказание в виде штрафа от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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