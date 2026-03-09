Прикордонники виявили сигарети, приховані під сидінням автобуса (ВІДЕО)

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону виявили схованку з тютюновими виробами в автобусі, який прямував на виїзд з України.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники звернули увагу на підозрілу конструкцію під пасажирським сидінням у салоні. За допомогою ручного відеоскопа військовослужбовці виявили спеціально облаштований тайник.

У схованці знаходилися тютюнові вироби, обмотані стрейч-плівкою та приховані від контролю. Загалом із тайника дістали 250 пачок цигарок різних торгових марок.

За словами водія автобуса, він погодився перевезти цигарки до Німеччини на прохання свого знайомого.

Стосовно порушника складено відповідні адміністративні матеріали.

Заходи проводилися у взаємодії з працівниками митниці.

Джерело: dpsu.gov.ua

