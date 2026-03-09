Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 108

Окупанти визнали повну відмову від трамваїв у Луганську

Окупанти визнали повну відмову від трамваїв у Луганську

Окупаційна влада Луганська оголосила про демонтаж трамвайної колії на вулиці Фрунзе під час ремонту дороги

Про це інформує Луганська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що днями очільниця окупаційної адміністрації Луганська підтвердила демонтаж колії по вулиці Фрунзе бригадою з москви. У планах – лише укладання нового асфальту та монтаж освітлення.

"Загарбники офіційно визнали знищення трамвайного сполучення у Луганську. Містяни протягом декількох років ставали свідками демонтажу трамвайних колій по всьому місту", - наголосили в ОДА.

Раніше у Луганській ОДА повідомляли, що у тимчасово окупованому місті триває демонтаж трамвайних колій. Те, що починалося як "тимчасове призупинення руху" влітку 2014 року, перетворилося на системне знищення цілого виду міського транспорту.

Зупинка руху трамваїв у липні 2014 року пояснювалася бойовими діями та пошкодженням інфраструктури. Уже в 2015 році окупаційні структури декларували наміри відновити сполучення, однак паралельно почали демонтувати контактну мережу.

Згодом у публічних повідомленнях почали звучати тези про "нерентабельність" трамвая та "дефіцит електроенергії".

Після 2020 року демонтаж колій став відкритою практикою. У місті почали розбирати окремі ділянки шляхів під приводом реконструкції вулиць або "благоустрою". Не інтегруючи трамвай у комплексний план відновлення, систему поступово вивели з міського простору.

У 2023 році окупанти ліквідували профільне підприємство електротранспорту. У 2024-2025 роках демонтаж набув системного характеру.

"Колії знімають під час реконструкції центральних магістралей, розширюють проїзну частину, укладають новий асфальт. У публічних звітах це подається як ознака "розвитку". Проте фактично місто позбавляється екологічного, енергоефективного та соціально доступного транспорту", - наголошують в ОДА.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США та ЄС шукають 30 мільярдів євро для покриття фінансового дефіциту України
Сегодня 11:05    104
Країнам ЄС треба обговорити реалістичні терміни для вступу України - премʼєр Нідерландів
Сегодня 10:52    64
Війна з Україною вбила виробництво танків у росії: з чим зіткнулися окупаційні війська і чого очікувати
Сегодня 10:42    108
Прикордонники виявили сигарети, приховані під сидінням автобуса (ВІДЕО)
Сегодня 10:33    66
У Дубаї продають золото з великими знижками через закрите небо та проблеми з вивезенням
Сегодня 10:15    79
Іран масово генерує ШІ-фейки для перебільшення своїх успіхів у війні – AP
Сегодня 09:54    85
У ВМС розповіли, скільки російських ракетоносіїв ще залишається у Чорному морі
Сегодня 09:44    102
“Вы если щас не выйдите на связь, вам п..да с..ка, поняли?” - перехоплення ГУР
Сегодня 09:33    134
Український експорт яблук впав на третину: які причини
Сегодня 09:25    77
Кіберполіція викрила схему привласнення мільйона гривень у родини військовослужбовця
Сегодня 09:05    101
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 