Окупаційна влада Луганська оголосила про демонтаж трамвайної колії на вулиці Фрунзе під час ремонту дороги

Про це інформує Луганська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що днями очільниця окупаційної адміністрації Луганська підтвердила демонтаж колії по вулиці Фрунзе бригадою з москви. У планах – лише укладання нового асфальту та монтаж освітлення.

"Загарбники офіційно визнали знищення трамвайного сполучення у Луганську. Містяни протягом декількох років ставали свідками демонтажу трамвайних колій по всьому місту", - наголосили в ОДА.

Раніше у Луганській ОДА повідомляли, що у тимчасово окупованому місті триває демонтаж трамвайних колій. Те, що починалося як "тимчасове призупинення руху" влітку 2014 року, перетворилося на системне знищення цілого виду міського транспорту.

Зупинка руху трамваїв у липні 2014 року пояснювалася бойовими діями та пошкодженням інфраструктури. Уже в 2015 році окупаційні структури декларували наміри відновити сполучення, однак паралельно почали демонтувати контактну мережу.

Згодом у публічних повідомленнях почали звучати тези про "нерентабельність" трамвая та "дефіцит електроенергії".

Після 2020 року демонтаж колій став відкритою практикою. У місті почали розбирати окремі ділянки шляхів під приводом реконструкції вулиць або "благоустрою". Не інтегруючи трамвай у комплексний план відновлення, систему поступово вивели з міського простору.

У 2023 році окупанти ліквідували профільне підприємство електротранспорту. У 2024-2025 роках демонтаж набув системного характеру.

"Колії знімають під час реконструкції центральних магістралей, розширюють проїзну частину, укладають новий асфальт. У публічних звітах це подається як ознака "розвитку". Проте фактично місто позбавляється екологічного, енергоефективного та соціально доступного транспорту", - наголошують в ОДА.

Джерело: espreso.tv

