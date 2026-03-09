Країнам ЄС треба обговорити реалістичні терміни для вступу України - премʼєр Нідерландів

У найближчий час країнам-членам Європейського Союзу необхідно обговорити, якими є реалістичні терміни для вступу України.

Про це заявив новопризначений прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

«Я вражений роботою, яка вже була виконана протягом останніх кількох років під час війни, а також продовженням необхідних реформ для того, щоб стати членом ЄС. Найближчими тижнями та місяцями нам потрібно буде обговорити з усіма нашими європейськими партнерами, якими є реалістичні терміни для досягнення цієї мети», - сказав він.

Єттен підкреслив, що для Нідерландів чітко зрозуміло, що майбутнє України - в ЄС. Водночас він зазначив, що обговорював із Президентом Зеленським важливість продовження реформ з боку України.

Як повідомлялося, новопризначений премʼєр-міністр Нідерландів Роб Єттен прибув у неділю з візитом до України. Це його другий закордонний візит на посаді після Бельгії.

Разом із Президентом Володимиром Зеленським вони вшанували полеглих українських захисників і захисниць біля Стіни памʼяті.

Головна речниця Єврокомісії Паула Пінью днями заявила, що Європейський Союз не може самостійно визначати точну дату вступу України, адже цього не дозволяє «принцип заслуг» держави-кандидата.

Фото: ОП

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»