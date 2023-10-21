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Призывал превратить Сумы в «мертвую зону»: СБУ сообщила о подозрении российскому «политологу» Михееву

Призывал превратить Сумы в «мертвую зону»: СБУ сообщила о подозрении российскому «политологу» Михееву

Он регулярно распространяет антиукраинские нарративы в эфирах ключевых рупоров кремля. Среди них - телеканалы "россия-1" и "россия 24", а также радиостанции "Радио россии", "Маяк" и "Вести FM".

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Михееву о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Джерело: https://t.me/infosprotyv/25447

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