«Продавали в Россию по цене ниже себестоимости»: на «Электротяжмаше» прошли обыски

Утро на «Заводе «Электротяжмаш» началось с обысков. Правоохранители приехали сюда, чтобы изъять доказательства преступной деятельности должностных лиц государственного предприятия.

Николай, механик

- Рассказали, что были вооруженные люди, а конкретно, кто и с какой они организации, этого мы не знаем. - Ви працюючи на заводі, чи знали що робиться продукція для російських заводів машинобудівних? - Конечно, сколько существует завод всегда працювали для російських предприятий.

А хто в нас ще тепловозы еще делает грубо говоря, тепловозы и все эти комплектующие. Не хочу, а то мене завтра виженуть.

По словам пресс-секретаря облпрокуратуры Дмитрия Чубенко в ходе досудебного расследования установлено, что учреждение, которое и так находится на грани банкротства, реализовывало агрегаты и запчасти по цене значительно ниже себестоимости российскому машиностроительному заводу. По словам Чубенко даже расчеты проводились в российских рублях.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Керівник підприємства не здійснював контроль за прибутковою діяльністю цього підприємства. Було укладено ряд завідомо неприбуткових договорів, а саме поставлялися агрегати та запчастини до Брянського машинобудівного заводу, що знаходиться у Російській Федерації в обхід санкцій. Поставки обладнання здійснювались через фіктивну фірму яка зареєстрована у Англії.

Пресс-секретарь облпрокуратуры говорит, что в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов госпредприятию причинен ущерб на 1 млн 100 тыс. грн. А вот чем руководствовалось украинское предприятие поставляя товары в страну – агрессора правоохранители тоже будут разбираться.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Наразі є заборона та санкції щодо взаємодії з поставкою обладнання та інших речей до Російської Федерації. Досудовим розслідуванням буде встановлюватись що саме було заборонено поставляти і чи мало право це державне підприємство поставляти це обладнання через фірми які зареєстровані в Англії.

Но вот, кроме этого, в учреждении, говорят рабочие еще и задерживают зарплату - из-за чего не объясняют, хотя и обещают погасить задолженность в течение недели.

Да, зарплату задерживают. Про обыски не знаю.

- Затримують. - Скільки затримують? - Місяць.

Пресс-секретарь «Электротяжмаша» новостям АТН сообщила, что пока идет следствие исчерпывающих комментариев они давать не будут, впрочем, по поводу проведения обысков на предприятии возражать не стала, и сообщила, что от должностей никого не отстраненно - это вправе сделать лишь суд.

Ольга Луценко, пресс-секретарь ГП «Электротяжмаш» по телефону

Предприятие работает в штатном режиме, работают у нас следственные органы - предоставляем документы, которые они запрашивают. Больше я ничего прокомментировать не могу. Мы предоставляем документы и по результатам расследования - мы предоставим информацию.

Правоохранителями открыто уголовное производство по факту растраты в крупных размерах имущества государственного предприятия «Завод« Электротяжмаш». Прокуратура уже готовит подозрения, если вину должностных лиц предприятия докажут в суде им грозит провести за решеткой от пяти до восьми лет.

Агентство Телевидения Новости