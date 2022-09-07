Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:12
Просмотров: 181

Протягом доби харківська поліція затримала 14 підозрюваних у співпраці з ворогом

Протягом доби харківська поліція затримала 14 підозрюваних у співпраці з ворогом

Особовий склад харківської поліції продовжує нести службу за місцями дислокації.

На блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 2000 транспортних засобів.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 14 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські зафіксували 7 фактів незаконного обігу наркотиків та затримали осіб, в яких вилучили наркотичні речовини.

Поліцейські наглядають за безпекою на дорогах Харківщини. Минулої доби стосовно порушників правил дорожнього руху правоохоронці склали 15 адміністративних протоколів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 