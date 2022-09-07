Протягом доби харківська поліція затримала 14 підозрюваних у співпраці з ворогом

Особовий склад харківської поліції продовжує нести службу за місцями дислокації.

На блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 2000 транспортних засобів.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 14 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські зафіксували 7 фактів незаконного обігу наркотиків та затримали осіб, в яких вилучили наркотичні речовини.

Поліцейські наглядають за безпекою на дорогах Харківщини. Минулої доби стосовно порушників правил дорожнього руху правоохоронці склали 15 адміністративних протоколів.

Агентство Телевидения Новости