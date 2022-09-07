Протягом доби харківська поліція затримала 14 підозрюваних у співпраці з ворогом
Особовий склад харківської поліції продовжує нести службу за місцями дислокації.
На блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 2000 транспортних засобів.
Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 14 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські зафіксували 7 фактів незаконного обігу наркотиків та затримали осіб, в яких вилучили наркотичні речовини.
Поліцейські наглядають за безпекою на дорогах Харківщини. Минулої доби стосовно порушників правил дорожнього руху правоохоронці склали 15 адміністративних протоколів.