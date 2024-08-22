путинская пропаганда отчаянно искала, чем же прикрыть полнейшую импотенцию вождя по поводу войны на территории россии

О полёте в Курскую область речи и быть не могло - путин слишком труслив.

Сказать ему, кроме жалких "это провокация" и "дайте им там по 10 тысяч", тоже нечего.

Поездка путина в Баку покушать икорки чёрной разозлила даже путинистов.

Надо было срочно спасть ситуацию.

Придумали. Привезли путина в Беслан.

И я даже не о том, что всё зачищено от местных жителей, на сотни метров вокруг монумента нет никого, кроме охранников.

Я даже не о том, что путин струсил и тут, побоявшись приехать на годовщину теракта - ведь тогда избежать встречи с матерями Беслана не вышло бы.

Я о том, что такое трагедия Беслана.

В этой трагедии путин и его пропаганда виноваты не меньше, чем людоеды, захватившие школу.

Это пропаганда тогда два дня отчаянно врала про число заложников, причём знала, что врёт.

И это путин ради сохранения личной власти дал приказ начать абсолютно неподготовленный штурм, в результате чего погибли сотни людей, сотни детей.

И вот эту трагедию пропаганда сегодня использует для того, чтобы попиарить путина. Просто попиарить, это же чистый пиар, ничего больше.

Посмотрите видео - там даже камер специально задействовано несколько, чтобы показать путина с разных ракурсов.

Гибель сотен людей, в которой виноват и путин тоже, используется, чтобы пиарить путина.

Чтобы пиаром путина в Осетии прикрыть импотенцию путина в связи гибелью людей в Курской области. В которой, кстати, тоже виноват путин.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32492

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