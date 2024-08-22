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путинская пропаганда отчаянно искала, чем же прикрыть полнейшую импотенцию вождя по поводу войны на территории россии

путинская пропаганда отчаянно искала, чем же прикрыть полнейшую импотенцию вождя по поводу войны на территории россии

О полёте в Курскую область речи и быть не могло - путин слишком труслив.

Сказать ему, кроме жалких "это провокация" и "дайте им там по 10 тысяч", тоже нечего.

Поездка путина в Баку покушать икорки чёрной разозлила даже путинистов.

Надо было срочно спасть ситуацию.

Придумали. Привезли путина в Беслан.

И я даже не о том, что всё зачищено от местных жителей, на сотни метров вокруг монумента нет никого, кроме охранников.

Я даже не о том, что путин струсил и тут, побоявшись приехать на годовщину теракта - ведь тогда избежать встречи с матерями Беслана не вышло бы.

Я о том, что такое трагедия Беслана.

В этой трагедии путин и его пропаганда виноваты не меньше, чем людоеды, захватившие школу.

Это пропаганда тогда два дня отчаянно врала про число заложников, причём знала, что врёт.

И это путин ради сохранения личной власти дал приказ начать абсолютно неподготовленный штурм, в результате чего погибли сотни людей, сотни детей.

И вот эту трагедию пропаганда сегодня использует для того, чтобы попиарить путина. Просто попиарить, это же чистый пиар, ничего больше.

Посмотрите видео - там даже камер специально задействовано несколько, чтобы показать путина с разных ракурсов.

Гибель сотен людей, в которой виноват и путин тоже, используется, чтобы пиарить путина.

Чтобы пиаром путина в Осетии прикрыть импотенцию путина в связи гибелью людей в Курской области. В которой, кстати, тоже виноват путин.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32492

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