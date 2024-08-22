путинская пропаганда отчаянно искала, чем же прикрыть полнейшую импотенцию вождя по поводу войны на территории россии
О полёте в Курскую область речи и быть не могло - путин слишком труслив.
Сказать ему, кроме жалких "это провокация" и "дайте им там по 10 тысяч", тоже нечего.
Поездка путина в Баку покушать икорки чёрной разозлила даже путинистов.
Надо было срочно спасть ситуацию.
Придумали. Привезли путина в Беслан.
И я даже не о том, что всё зачищено от местных жителей, на сотни метров вокруг монумента нет никого, кроме охранников.
Я даже не о том, что путин струсил и тут, побоявшись приехать на годовщину теракта - ведь тогда избежать встречи с матерями Беслана не вышло бы.
Я о том, что такое трагедия Беслана.
В этой трагедии путин и его пропаганда виноваты не меньше, чем людоеды, захватившие школу.
Это пропаганда тогда два дня отчаянно врала про число заложников, причём знала, что врёт.
И это путин ради сохранения личной власти дал приказ начать абсолютно неподготовленный штурм, в результате чего погибли сотни людей, сотни детей.
И вот эту трагедию пропаганда сегодня использует для того, чтобы попиарить путина. Просто попиарить, это же чистый пиар, ничего больше.
Посмотрите видео - там даже камер специально задействовано несколько, чтобы показать путина с разных ракурсов.
Гибель сотен людей, в которой виноват и путин тоже, используется, чтобы пиарить путина.
Чтобы пиаром путина в Осетии прикрыть импотенцию путина в связи гибелью людей в Курской области. В которой, кстати, тоже виноват путин.
Джерело: https://t.me/AteoGo/32492