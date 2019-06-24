Рассмотрение жалобы прокуратуры по делу Мусеева перенесли

Апелляционный суд Харьковской области сегодня, 24 июня, перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры области на решение суда об отмене подозрения бывшему главе Администрации Холодногорского района Максиму Мусееву, которого подозревают в государственной измене.

Председательствующая по делу судья Елена Кружилина в начале судебного заседания сообщила, что член коллегии по делу, судья Цирюлик, находится в отпуске до 11 июля, а из-за нехватки судей невозможно сформировать коллегию.

В связи с этим судебное заседание перенесли на 18 июля. Начало слушания запланировано на 10 часов утра.

Напомним, ранее, 20 июня, Мусеев на своей странице в соцсети сообщил, что Киевский районный суд Харькова постановил закрыть уголовное дело против него.

Агентство Телевидения Новости