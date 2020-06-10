Криминал
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10.06.2020 17:50
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Разбил стекло магазина и украл из кассы деньги: 16-летнему парню грозит тюрьма

Разбил стекло магазина и украл из кассы деньги: 16-летнему парню грозит тюрьма

В Харькове 16-летний парень, разбив стекло магазина, проник в помещение, распылил газовый баллончик в сторону продавщицы и украл из кассы 500 гривен. Об этом рассказали в ГУНП Харьковской области.

Сообщение о происшествии в магазине по улице Салтовское шоссе поступило в Немышлянский отдел полиции 8 июня около 03:00. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что к совершению преступления причастен неоднократно ранее судимый 16-летний харьковчанин.

Парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости

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