Реєструвала ФОПів за російським законодавством: викрито колаборантку

На Харківщині правоохоронці встановили чергову колаборантку: здійснювала реєстрацію ФОПів за російським законодавством.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 32-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, під час захоплення російськими окупантами смт Великий Бурлук Куп’янського району місцева мешканка добровільно обійняла посаду «и.о. главного специалиста сектора внутренней политики» в окупаційній адміністрації.

Колаборантка здійснювала реєстрацію фізичних осіб в якості ФОП за законодавством держави-агресорки.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

Дізнання та оперативний супровід-відділення поліції №1 Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости