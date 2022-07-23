Резніков закликав провести трибунал над російськими злочинцями на Салтівці

Росія скоїла одні з найбільших воєнних злочинів у Харкові, це місто може стати місцем для трибуналу над рф після перемоги України у війні.

Про це написав у Twitter міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє LB.ua.

Резніков опублікував фото із Салтівки та нагадав: цей харківський житловий масив – один із найбільших в Україні, його можна порівняти за населенням з Маріуполем. За його словами, зараз це одне з найбільших місць злочинів окупантів.

«Харків – перший форпост цивілізації на кордоні з мордором. Після перемоги це буде місце для трибуналу над росією», – написав він.

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