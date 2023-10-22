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российские спецслужбы вербуют шпионов в странах Европы под видом Русского географического общества

российские спецслужбы вербуют шпионов в странах Европы под видом Русского географического общества

Расследование "Настоящего Времени" и "Системы":

"Со мной связался человек, представился сотрудником Русского географического общества.

Они хотели разные репортажи, например, из одной мечети: был какой-то скандал, что два парня из бывших советских республик, мусульмане, заявили об однополом браке.

Самое главное, что меня напрягло, — то, что однажды все-таки сказали: надо съездить в Альту, Тромсе, и между делом прозвучало "военные базы", и как-нибудь там это дело заснять", — рассказал житель Осло Иван.

Начальник отдела безопасности департамента контрразведки Ханнэ Блумберг рассказывает, что российские спецслужбы пытаются установить контакт с людьми, например, в социальных сетях.

"Предлагают "кратковременное сотрудничество", деньги за то, чтобы сфотографировали что-то или получить о чем-то информацию.

Вы передаете ее человеку, которого вы даже никогда не видели, и получаете за это деньги", — описывает схему сотрудничества Блумберг.

По словам Ивана, вербовщики предлагали больше $1 тысячи долларов за каждый день съемок "репортажей".

От жителя Осло журналисты получили имена и контактные данные вербовщиков, а также аудиозапись разговора с одним из них.

Расследователи по открытым данным собрали дополнительную информацию, которая указывает на связь этих людей со спецслужбами.

Норвежская полиция отмечает, что вербовка через мессенджеры — относительно новая тактика для российских спецслужб.

В основном вербовкой занимались сотрудники российских посольств в офлайне.

"До сих пор Русское географическое общество не было замешано ни в каких шпионских скандалах.

Судя по всему, после полномасштабного вторжения рф в Украину и высылки российских дипломатов из Европы, российские спецслужбы пытаются открыть для себя новые схемы вербовки", — отмечают журналисты.

Русское географическое общество не находится под санкциями США и ЕС. Возглавляет его министр обороны рф Сергей Шойгу, председатель попечительского совета — путин.

Джерело: https://t.me/znua_live/117831

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