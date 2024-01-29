Роздавав матеріальну і гуманітарну допомогу від рф: судитимуть 23-річного колаборанта з Харківщини

Під час окупації Куп’янщини мешканець села Нова Олександрівка Великобурлуцької селищної територіальної громади добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Чоловік погодився на пропозицію окупантів та у серпні 2022 року обійняв посаду «и. о. помощника начальника управления (сельський) Великобурлукского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборант збирав дані мешканців підзвітних йому населених пунктів та займався видачею так званої «гумдопомоги» та «матеріальної допомоги» від рф в розмірі 10 тисяч російських рублів.

Також обвинувачений розглядав звернення жителів, проводив інвентаризацію майна Новоолександрівської селищної ради і проводив відбір кандидатів на роботу в територіальному управлінні окупаційної адміністрації.

Коло функціональних обов’язків колаборанта було досить широким, виконував він їх до моменту деокупації у вересні 2022 року.

Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости