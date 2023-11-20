Розкладали по місту психотропи: суд призначив 6 років позбавлення волі

Суд визнав винними двох 37-річних чоловіків у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, збуті психотропної речовини, а одного з них — ще й у придбанні та зберіганні наркотичного засобу.

Їм призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє прокуратура Харківській області.

Прокурори довели, що мешканці міста Первомайський, діючи за попередньою змовою, заробляли на життя, розкладаючи по місту згортки з психотропною речовиною PVP і амфетаміном.

Закладники робили схованки з психотропами, після чого в месенджері надсилали покупцям координати, де знаходиться «товар».

Наприкінці липня цього року чоловіків було викрито. У ході обшуків, проведених за місцями їхнього мешкання, було виявлено та вилучено згортки з психотропами, які вони ще не встигли збути.

Також в одного із закладників правоохоронці виявили наркотичний засіб метадон — чоловік придбав його для особистого вживання.

Крім того, правоохоронці провели огляд місць, де чоловіки залишили згортки з психотропами, та вилучили закладки.

Під час судового розгляду обвинувачені визнали свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Первомайський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости