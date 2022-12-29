С кем враждует «повар Путина»

У владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина осложнились отношения не только с Минобороны, но и с президентской администрацией и старыми питерскими друзьями самого президента

Некоторое время назад в Youtube разошлось видео, на котором человек, назвавший себя Сашей Курара, рассказал, что много лет назад отбывал срок с владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Он заявил, что Пригожин в то время принадлежал к низшей касте заключенных — к так называемым «обиженным», которые оказывают сексуальные услуги другим заключенным. И предупредил тех, кто идет в ЧВК, что они становятся под флаг «петуха».

Пригожин в юности действительно провел много лет в тюрьме. Он был осужден за кражу, нападение с целью завладения чужим имуществом и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. В 1981 году ленинградский суд приговорил его к 13 годам колонии усиленного режима. Пригожин отсидел десять лет.

Неизвестно, правдиво ли распространенное видео или ложно. Но оно явно сделано для того, чтобы подорвать авторитет Пригожина и осложнить набор заключенных в его частную военную компанию для отправки в Украину.

Мы не знаем, кто стоит за компрометирующим Пригожина видео. Но знаем, что владелец ЧВК, который в последнее время стал почти что политической публичной фигурой, благодаря этому настроил против себя многих влиятельных людей. Об этом «Важным историям» рассказали источники, близкие к старым друзьям Путина, к ФСБ и к военным.

Друзья Путина

У Пригожина осложнились отношения со старыми друзьями российского президента, и в частности с основным владельцем петербургского банка «Россия» Юрием Ковальчуком. «Со времени работы в Петербурге Путин жил в двух мирах, — говорит человек, который хорошо знает друзей президента. — Один мир — это круг приличных людей, тот самый дачный кооператив „Озеро“, который объединил коллег, сослуживцев и соратников Путина (куда входит и Ковальчук). А другой мир — это бывшие уголовники или люди, так или иначе связанные с криминалом».

Источник поясняет, что Путин легко находил общий язык с людьми из обоих миров, в силу опыта работы в КГБ для него это было естественно. К тому же, занимаясь городскими проблемами в петербургской мэрии в 1990-е годы, он не мог избежать общения с криминалом. Однако в представлении старых питерских знакомых и самого Путина, два мира не должны были пересекаться, они ясно представляли место людей с криминальным прошлым, не допускали их возвышения, и в этом вопросе были бескомпромиссны. «Обычно знакомые Путина, в прошлом связанные с криминалом, это понимали. Те из них, кто вспоминал о знакомстве с президентом и пытался это использовать, оказывались либо на кладбище, как охранник Роман Цепов, либо в тюрьме, как лидер тамбовской группировки Владимир Кумарин», — говорит источник.

Война в Украине смешала карты и подняла авторитет Пригожина — его ЧВК Вагнера очень пригодилась на фронте. Почувствовав свою значимость в новых обстоятельствах, Пригожин решил воспользоваться этим и стал вмешиваться в политические вопросы. По словам источника, для старых питерцев это неприемлемо, они не могут позволить человеку с криминальным прошлым играть с ними на одном поле. Но и противостоять ему в открытую сейчас не могут — Путин ценит Пригожина.

Источник, близкий к Ковальчуку, опровергает его конфликт с Пригожиным и говорит о том, что, если Ковальчука связывают с распространением компрометирующего ролика, это может быть «операция под чужим флагом», за которой в действительности стоит кто-то другой.

Администрация президента

Еще один человек, с которым у Пригожина возникли противоречия, — первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Отношения с администрацией у «повара Путина» обострились после того, как он вторгся в сферу ее ответственности. Предпринял попытки влиять на назначения и отставки чиновников, даже такой политической фигуры, как петербургский губернатор Александр Беглов.

Известно, что Пригожин призвал петербуржцев обращаться к нему с проблемами, которых не замечает Беглов, потребовал от Генпрокуратуры и ФСБ проверить губернатора и его окружение на предмет коррумпированности, а ранее финансировал критикующие положение дел в Петербурге клипы группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Он также говорил, что не будет участвовать в инициативах петербургского правительства по восстановлению Мариуполя. «Я не собираюсь участвовать ни в каких конкурсах, тем более мутных, и строить что-то в Мариуполе, в первую очередь потому, что контракты вряд ли будут прозрачными», — заявил Пригожин, отметив, что если будет строить что-то в ДНР и ЛНР, то на свои деньги.

Пригожин, как самостоятельный игрок с его близостью к президенту и медийным ресурсом, вызывает обеспокоенность администрации, поскольку она не может контролировать ни его самого, ни его медиа. А его дальнейшее усиление сулит администрации только проблемы: он перехватывает инициативу в самопровозглашенных ЛДНР (которые курирует Кириенко), разворачивает там бурную деятельность и при этом может иметь прямой доступ к президенту, подрывая монополию администрации на работу с недавно присоединенными республиками. Например, невозможно предсказать, что именно доложит Пригожин Путину о положении дел в «ЛДНР» и насколько эти доклады будут соответствовать видению того же Кириенко.

Минобороны

С министром обороны Сергеем Шойгу и генералами, которые руководили вторжением в Украину, у Пригожина давно идет информационная война. Пригожин поддерживает главу Чечни Рамзана Кадырова, который считал некоторые действия руководителей Минобороны неэффективными и нередко — вредными. При этом источники «Важных историй», близкие к Генштабу, отмечают, что критика Пригожина и Кадырова в адрес военного руководства часто была справедливой.

ЧВК Вагнера, объясняет источник, интегрирована в армейскую систему и, конечно, не действует обособленно. Пригожин не командует ЧВК, а обеспечивает ее деятельность и финансирование, в том числе не только за счет своих средств, но и за счет денег крупных бизнесменов, которых Кремль обязал материально поддерживать «спецоперацию». Конфликты Пригожина с руководством Минобороны связаны не только с ошибочными, как он иногда считает, приказами и провальными военными действиями, но и с тем, что его бойцов не снабжают всем необходимым.

Так, один из последних конфликтов связан с заявлениями служащих ЧВК Вагнера о том, что у них не хватает боеприпасов. Бойцы записали видеообращение, обложив матом начальника Генштаба: «Начальник Генерального штаба! Ты пи...ор <...>. У нас нет снарядов». Военные чиновники через свои каналы попытались выдать это за провокацию «украинских националистов». Пригожин такой подход лично опроверг и приехал на фронт поддержать бойцов, снявших видео.

Военные чиновники и Сергей Шойгу также ничего не могут сделать с Пригожиным. Путин считает, что Пригожин и его ЧВК сейчас необходимы на фронте, и что они порой действуют более эффективно, чем профессиональная армия. Пригожин поддерживает такое представление о ЧВК Вагнера своими медийными ресурсами, пиарит успешные действия вагнеровцев, и в этих обстоятельствах ЧВК и остальные вооруженные силы находятся в неравных условиях не только в том, что касается снабжения и финансирования, но и информационного сопровождения (проще говоря, до президента быстрее доносятся достижения ЧВК и провалы военных чиновников), что не может не раздражать военное руководство.

ФСБ

Напряженные отношения с ФСБ сложились из-за того, что контрразведчиков обязали сопровождать активность Пригожина по вербовке заключенных в ЧВК Вагнера. Отправка вооруженных сидельцев на войну в Украину с упором на бандитов и убийц, а также с радикальными напутствиями «убивать», «пытать» и «хоть горло перерезать» — не тот подход, который устраивает ФСБ. В службе понимают, что в итоге ответственными за этот обученный и прошедший войну контингент, а главное — за последствия его возвращения в мирную жизнь, могут оказаться сами чекисты.

При этом лавры и политические преференции в случае побед достанутся самому Пригожину. А ФСБ придется выполнять черновую работу по отслеживанию и контролированию особо опасных преступников, получивших в ЧВК новые навыки. Возможные эксцессы будут уже не проблемой Пригожина, а головной болью контрразведчиков.

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Так или иначе, война в Украине делает из Пригожина публичную политическую фигуру, которой он никогда не был. У него появились новые полномочия и ресурсы, защищающие от любых нападок. В силу этого он сейчас может позволить себе многое и с ним приходится считаться силовикам, тем, кто отвечает за внутреннюю политику, и даже приближенным президента. Война стала для Пригожина окном возможностей, что намекает на то, какие люди могут оказаться у власти в России по мере развития «спецоперации» и продолжения ожесточенной борьбы за «самобытность» против «коллективного Запада» и прочих внешних и внутренних врагов.

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