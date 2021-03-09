СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене - СМИ

Лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука допросила СБУ в рамках расследования дела о госизмене, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, допрос состоялся во вторник.

В конце февраля издание Цензор.НЕТ опубликовало запись переговоров якобы Виктора Медведчука с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. На записи, датированной 2014 годом, они обсуждают схему поставок электроэнергии, в которой задействованы российская Интер РАО и ее структуры на оккупированном полуострове, и обмен пленными на Донбассе.

Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе российских бизнесменов, связанных с поставками угля и других энергоресурсов.

Под санкции попали лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции введены по статье о финансировании терроризма.

В СНБО также заявляли, что санкции ввели против пяти самолетов, которыми Медведчук и Козак пользовались для прямых перелетов в Россию.

Решение о санкциях основывается на материалах СБУ. По словам главы спецслужбы Ивана Баканова, сейчас продолжается расследование для того, чтобы задокументировать незаконную поставку угля со временно оккупированной территории в РФ и на подконтрольную властям часть Украины.

Перед этим СНБО ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые связывают с Медведчуком.

Партия ОПЗЖ назвала введение санкций «актом политических репрессий» и заявила, что Украина «еще на шаг приблизилась к диктатуре».

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