СБУ оголосила Оксану Марченко в розшук

Служба безпеки України оголосила у розшук Оксану Марченко – дружину колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Про це йдеться на сайті МВС.

Там зазначили, що вона зникла 24 березня. Марченко оголосило в розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області. Її звинувачують за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Також зазначено, що вона переховується від органів досудового розслідування, пише Громадське. Нагадаємо, на початку лютого Марченко отримала підозру у фінансуванні російсько-окупаційних військ.

Їй загрожує від 6 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Наприкінці лютого суд арештував майно та активи Марченко на понад 5,6 мільярда гривень, а в березні – на понад 440 мільйонів гривень.

А на початку квітня суд наклав арешт на дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, що були у власності Оксани Марченко. Ділянки розташовані в одному з туристичних районів Львівської області. Загальна вартість арештованого майна – 17,5 мільйона гривень.

Агентство Телевидения Новости